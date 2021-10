manuskripte-Stadt-Spaziergang

zum 60. Geburtstag der Literaturzeitschrift

(nachträglich, aber nachdrücklich)

Beginn: 21.09.2021, 17:00 Uhr,

Forum Stadtpark, Stadtpark 1, 8010 Graz

Dauer: ca. 2,5 Stunden

manuskripte-Herausgeber Andreas Unterweger führt an manuskripte-relevante Grazer Orte – vom Forum Stadtpark , wo am 4.11.1960 die ersten manuskripte-Hefte auf das Publikum der Forum-Eröffnung herabflatterten, über weitere Schauplätze von Literaturgeschichte(n) oder gar -skandalen bis in die legendär verzettelte Redaktion in der Sackstraße 17 .

Der Weg durch mehr als sechs Jahrzehnte Literatur- und Stadtgeschichte ist gepflastert mit zahlreichen vollkommen überraschenden Begegnungen: Grazer Klassiker*innen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft melden sich mit Interventionen, Kurzlesungen und Interviews zu Wort.

Featuring: Max Höfler, Julian Kolleritsch, Jimi Lend, Harald Miesbacher, Fiston Mwanza Mujila, My wicked wicked ways, Susanne K. Weber, Rudi Widerhofer u.a.m.

Der Stadtspaziergang mündet um ca. 19 Uhr ins manuskripte-Café König, wo Schauspieler Daniel Doujenis Gedichte von Alfred Kolleritsch vortragen wird.

Begrenzte Teilnehmerzahl – um Anmeldung unter lz@manuskripte.at oder 0316 825608 (Mo.–Fr. von 9-13 Uhr) und das Mitführen eines 3G-Nachweises wird gebeten.

Der zweite manuskripte-Stadtspaziergang findet am 13.10. statt.