GRAZ EXOTIQUE

Lesung, Musik, Randale

31.3.2022, 19 Uhr, Forum Stadtpark, Saloon, Stadtpark 1, 8010 Graz

Mitwirkende: Florian Dietmaier, Jimi Lend, Guillaume Métayer, Fiston Mwanza Mujila, Tabea Steiner, Andreas Unterweger

Musik: Bane Pijanco

Graz in all seiner „Exotik“ widmet sich die Präsentation der 235. Ausgabe der manuskripte im Forum Stadtpark. Wie friendly sind die hiesigen Aliens tatsächlich? Wohin führt die Sporgasse, wenn man durch sie in der Zeit zurückgeht? Und was ist das Lieblingswort der steirischen Eingeborenen?

Blicke von außen und innen versuchen, dem problematischen Begriff “Exotik” und unserer auch nicht immer unproblematischen Stadt auf die Spur zu kommen. Neben Lesungen und einer Podiumsdiskussion sind Lieder in den 4-6 gängigsten Sprachen von Graz zu hören. Und wer weiß, vielleicht erhebt sich auch der eine oder andere Grazer Klassiker aus seinem Forum-Ehrengrab, um an den Grundsäulen unseres Verständnisses davon, wie eine Lesung abzulaufen hat, zu rütteln!