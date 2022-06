Am 29.06. um 19:00 werden im Kunsthaus Graz die manuskripte 236 präsentiert – ein Heft mit Brücken zur Kunsthaus-Ausstellung “Amazons of Pop!” (1961-1973). So stammen nicht nur die Umschlagbilder (und die grafischen Interventionen im Inneren) von der Avantgarde-Künstlerin Ingeborg G. Pluhar, sondern die manuskripte-Redaktion nominierte auch die Autorin Gerhild Steinbuch, manuskripte-Preisträgerin 2019 und Rektorin der Sprachkunst Wien, die Ausstellung zu besuchen und literarisch darauf zu reagieren.

Bei der Ausstellung liest auch Theodora Bauer, manuskripte-Förderpreisträgerin 2016 und bekannt als LiteraTOUR-Moderatorin von Servus TV.

Anschließend diskutieren die beiden Autorinnen mit Chefkuratorin Katrin Bucher Trantow und manuskripte-Herausgeber Andreas Unterweger über “Künstlerinnen Superheldinnen Ikonen” von damals und heute.

Für die musikalische Begleitung sorgt das Musikerinnen-Duo Pekua, für die kulinarische das Gastronominnen-Duo vom Café König (Weißwein-Catering).