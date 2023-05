16. Mai 2023 | 20h | gamsbART Jazz

Vorhang auf! Film ab!

Katharina Godler (Gedichte) und Matthias Forenbacher (Gitarre) schieben unsere Erinnerungen wie Kassetten in den Recorder und spulen sie vor und zurück, bis das Band brüchig wird. Wir besuchen die Fahrraddiebe auf Stromboli, reiten zu High Noon durch New Mexico und feiern Hanami in Notting Hill. Ein Abend zwischen Neorealismo und Bravo Hits.

MATTHIAS FORENBACHER

Geboren in Graz. Singer/Songwriter, Gitarrist und Komponist. Lebte lange Zeit in den USA, Italien und Kanada. Zahlreiche Auftritte mit Band bzw. solo in Europa und Nordamerika. Musikalische Interventionen zu literarischen und künstlerischen Projekten, Kompositionen für Theater und Film. 2022 erschien sein fünftes Album LA NUOVA COLLEZIONE – ROMA, PARIS, TOKYO, NEW YORK, eine Auswahl kraftvoller Songs über ein brechendes Europa, aufgenommen teilweise in Italien.

Mehr unter: http://matthiasforenbacher.com/

und: https://matthiasforenbacher.bandcamp.com/

KATHARINA INGRID GODLER

Geboren in Wien, lebt in Klagenfurt, Autorin und Journalistin für Hörfunk und Magazine. In Wien studierte sie Vergleichende Literaturwissenschaft. An der Akademie der Wissenschaften und an der Universität Klagenfurt forschte sie zu Ilse Aichinger und Robert Musil. Literarische Publikationen in Die Rampe, manuskripte und Die Presse. Am 15. März 2023 erschien der Gedichtband DIE FILMSTADT AM RANDE DER KINDHEIT im Innsbrucker Limbus Verlag.

Mehr unter: https://godler.art/

und: https://www.limbusverlag.at/index.php/filmstadt-am-rande-der-kindheit