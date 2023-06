Frühling 23 23 Autor*innen lesen ihre Werke

Die manuskripte und das Forum Stadtpark laden gemeinsam zu einer Veranstaltung, die sich noch nicht veröffentlichten Texten widmet. 23 Autor*innen werden hierbei aus ihren eigenen Manuskripten lesen – jede Lesung dauert 5 Minuten.

Ein Manuskript ist eine ungewöhnliche Welt. Es ist ein Land. Es ist ein Fluss. Es ist ein geheimer Garten, eine Heterotopie, ein Nicht-Ort. Es ist ein Hof der Wunder. Es ist ein Räuberhöhle. Es ist der Ort der Träume und der Ungewissheit. Oase aller Möglichkeiten. Die/Der Autor:in kann in einem unveröffentlichten Text noch das Geschlecht seiner Figuren, ihr Alter oder die Farbe ihrer Haare ändern. Er kann ihr Schicksal ändern, so viel er will. Sie sterben lassen und ein paar Minuten später wieder zum Leben später erwecken.

Mit