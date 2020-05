Am 30.04.2020, wären die manuskripte in der Alten Schmiede zu Gast gewesen.

Geplant waren Lesungen unserer Wiener AutorInnen Laura Freudenthaler, Sarah Kuratle, Hanno Millesi und Angelika Reitzer sowie ein ausführliches Gespräch von Lena Brandauer mit manuskripte-Mitherausgeber Andreas Unterweger. Und nicht zuletzt hatten wir vor, im Kreis unserer Wiener Freundinnen und Freunde auf den 60. Geburtstag der Zeitschrift anzustoßen.

Diese Lesung wurde zwar vorerst abgesagt, ist aber nur VERSCHOBEN! Tatsächlich soll sie in eben dieser Form „spätestens Anfang 2021“ nachgeholt werden.

Als Ersatz für das also nur vorerst Entfallene haben wir die vier AutorInnen um Lesungen von Auszügen gebeten, die wir auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen:

DIGITALE SCHMIEDE