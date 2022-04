Krieg in der Ukraine 3

Chrystyna Nazarkewitsch (Literaturstipendium des Landes Steiermark 2022) berichtet “Über den Krieg in der Ukraine”. Zu lesen auch im Newsletter des Landes Steiermark.

In manuskripte 235 erschien Halyna Kruks Gedicht “da stehst du mit einem kleinen Plakat «no war» …” in der Übersetzung Chrystyna Nazarkewitschs.