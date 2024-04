15.04.2024, 18 Uhr, Kunsthaus Graz, Space 04

„Uncertain cities“

Präsentation der manuskripte 243

Lesung und Gespräch

Mit Colin Fournier

Begrüßung und Moderation: Andreja Hribernik, Katrin Bucher-Trantow, Andreas Unterweger

Lesung der der deutschen Übersetzung: Daniel Doujenis

In der aktuellen Ausgabe der Literaturzeitschrift manuskripte tritt Colin Fournier, der Co-Architekt des Kunsthauses Graz, erstmals als Schriftsteller in Erscheinung. Sein Erzählband „Uncertain Cities“, dessen Anfang in den manuskripten erstmals publiziert wird, denkt die Vorstellungen, die wir uns von Städten machen, radikal neu – die Schilderungen seiner utopischen Stadtentwürfe sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an.

Im Anschluss an die Lesung aus den manuskripten spricht Colin Fournier, per Videokonferenz zugeschaltet, mit Andreja Hribernik, Katrin Bucher-Trantow und Andreas Unterweger über Parallelen und Reibungsflächen zwischen der Architektur der Sprache und der Sprache der Architektur.

Eintritt frei.

Anschließend Barbetrieb.