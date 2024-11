Ausgabe 245

Horror Patriae

Präsentation der manuskripte 245

am Mo., 07.10.2024, um 18 Uhr

im Palais Attems, Sackstraße 17, 8010 Graz.

manuskripte im steirischen herbst ʼ24:



Cover von Sarnath Banerjee (steirischer herbst ʼ24)

Mit Lesungen von Hannah K Bründl (Wien), Lea Sauer (Leipzig) und Valentia Colonna (Turin).

Moderation: David Riff und Andreas Unterweger

Wie der steirische herbst ʼ24 widmen sich auch die manuskripte 245 dem Thema „Horror Patriae“. Den Schrecken des Vaterlandes setzt diese manuskripte-Ausgabe jenen Mut entgegen, der sich aus faszinierender Vielfalt schöpfen lässt.

Nach einem Gespräch zur Graphic Novel von herbst-Künstler Sarnath Banerjee, in der die Lebenswege der beiden literarischen Landes-„Väter“ Rabindranath Tagore und Peter Rosegger zusammenfließen, lesen drei junge Autorinnen aus drei Ländern. Jede von ihnen positioniert sich mit ihren Texten auf jeweils unterschiedliche, sehr prägnante Weise im Spannungsfeld von Muttersprache und Vaterland. „Pianopoetin“ Valentina, die für die manuskripte 245 ein Kapitel mit italienischer Lyrik kuratiert hat, liest ihre Gedichte zu eigenen Klavierkompositionen.

HANNAH K BRÜNDL, geb. 1996, ist Autorin von Lyrik,

Theatertexten, Hörspielen und Prosaformen. Ihre

Arbeiten wurden in Anthologien wie dem Jahrbuch

der Lyrik publiziert, zum Open Mike, Literarischen

März und Berliner Hörspielfestival eingeladen, ihre

szenische Texte waren beim Münchner Förderpreis,

Hans-Gratzer-Stipendium, Retzhofer Dramapreis und

Nachwuchspreis des Theaters Drachengasse zu sehen.

2023 erschien ihr Lyrikdebüt Mother_s bei roughbooks.

Im November erscheint ihr Theaterstück tender als Buch

in der Edition Goldstück der Wiener Wortstaetten.

VALENTINA COLONNA, geb. 1990 in Turin. Drei

Gedichtbände, darunter La cadenza suspendida (2015)

und Stanze di citta e altri viaggi (2019) Übersetzungen

ihrer Texte in 16 Ländern. Ausgebildete Pianistin und

Komponistin sowie promovierte Linguistin in Digital

Humanities. Sie veröffentlichte drei Singles mit eigenen

Kompositionen und ein Album für Klavier und

Poesie. 2023 zweijährige Postdoctoral Fellowship

MSCA-Marie Skłodowska-Curie in Granada.

LEA SAUER schreibt Prosa, Essays und Journalistisches.

Sie studierte Literarisches Schreiben am Deutschen

Literaturinstitut Leipzig und promovierte in

französischer und vergleichender Literaturwissenschaft.

Sie konzipiert Audioformate und Performances

und ist Teil des Autor*innenkollektivs

„kollektiv flexen“. Mitherausgeberin von Flexen – Flâneusen*

schreiben Städte (Verbrecher, 2019). Zahlreiche

Stipendien und Preise, u. a. war sie 2021 Stadtschreiberin in Helsinki,

2022 Styria-Artist-in-Residence in Graz und 2024 erhält sie

den manuskripte-Förderpreis der Stadt Graz.