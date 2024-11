Präsentation der manuskripte 246

und Verleihung des Alfred-Kolleritsch-Würdigungspreises

der Stadt Graz am 27.11.2024, 19 Uhr

Moderation: Andreas Unterweger

Lesungen aus manuskripte 246:

Valerie Fritsch: „Auserwählt“ (Prosa)

Lena Schmidt: „gelindertes blenden“ (Gedichte)

Verleihung des Alfred-Kolleritsch-Würdigungspreises der Stadt Graz an Daniela Seel: Dankesworte

Romananfänge, Graphic Novels, „Berg echte Gedichte“ … Einmal mehr geben die manuskripte den Blick frei auf das faszinierend vielfältige Panorama

der Gegenwartsliteratur. Mit Lena Schmidt wird eine neue lyrische Stimme vorgestellt, zudem liest die Grazer Starautorin Valerie Fritsch aus einer im

Entstehen begriffenen großen Erzählung.



VALERIE FRITSCH, geb. 1989 in Graz, freie Schriftstellerin. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. gewann sie den Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau 2020.

Zuletzt erschienen die Romane Zitronen (Suhrkamp, 2024) und Herzklappen von Johnson & Johnson (Suhrkamp, 2020).



LENA SCHMIDT, geb. 1995 in Leipzig. Studium der Geschichtsphilosophie und Medientheorie an der Leuphana Universität Lüneburg.

Arbeit als Übersetzerin und im Bereich der politischen Bildung. Ihr Essay STARREN und mehrere Gedichte wurden von Charlotte Oeken

als Hörspiel inszeniert. Ihre Übersetzungen von Keller Easterling und Anne Boyer erscheinen heuer bei Merve. Übersetzungsaustausch mit

der Columbia University New York (erschienen 2021 in der digitalen Anthologie „Word for Word“). 2021 Übersetzungsstipendium

„extensiv initiativ“ des Deutschen Übersetzerfonds und Förderstipendium „Neustart Kultur“ für junge Übersetzer*innen.